Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa A3, Tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Làm việc với team developer, marketing để hiểu các tính năng trò chơi.
Chịu trách nhiệm chỉnh sửa video, cắt ghép, thêm hiệu ứng và âm thanh để tạo ra sản phẩm video hoàn chỉnh.
Cập nhật các phần mềm và xu hướng chỉnh sửa video mới nhất.
Dùng Unity để quay các cảnh cần thiết cho Video - dùng trong UA và Video trailer cho game.
Tham gia đóng góp ý tưởng cho các creative chạy UA.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 02 năm kinh nghiệm trong việc làm video
Thành thạo các công cụ làm video: After Effect, Adobe Premiere
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro hoặc Final Cut Pro.
Kĩ năng làm việc nhóm tốt.
Đáp ứng đúng thời hạn sản phẩm.
Biết sử dụng Unity là lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành game.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12 - 15M
Thưởng dự án, lương tháng thứ 13
Thu nhập lên tới 15-17 tháng lương 1 năm
Du lịch 1-2 lần/năm, teambuilding hàng quý
Phép được quy đổi sang tiền lương ngày công nếu cuối năm không dùng hết
Sau khi ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cực kỳ yêu thích Game.
Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, nâng cao năng lực dưới sự support của những Leader giỏi có kinh nghiệm phát triển game thị trường
Tham gia vào đội bóng đá, bi-a cuối giờ
Review tăng lương sau 6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
