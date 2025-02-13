Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ONETAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa A3, Tòa Ecolife, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Làm việc với team developer, marketing để hiểu các tính năng trò chơi.

Chịu trách nhiệm chỉnh sửa video, cắt ghép, thêm hiệu ứng và âm thanh để tạo ra sản phẩm video hoàn chỉnh.

Cập nhật các phần mềm và xu hướng chỉnh sửa video mới nhất.

Dùng Unity để quay các cảnh cần thiết cho Video - dùng trong UA và Video trailer cho game.

Tham gia đóng góp ý tưởng cho các creative chạy UA.

Từ 02 năm kinh nghiệm trong việc làm video

Thành thạo các công cụ làm video: After Effect, Adobe Premiere

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro hoặc Final Cut Pro.

Kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Đáp ứng đúng thời hạn sản phẩm.

Biết sử dụng Unity là lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành game.

Lương 12 - 15M

Thưởng dự án, lương tháng thứ 13

Thu nhập lên tới 15-17 tháng lương 1 năm

Du lịch 1-2 lần/năm, teambuilding hàng quý

Phép được quy đổi sang tiền lương ngày công nếu cuối năm không dùng hết

Sau khi ký HĐLĐ chính thức, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cực kỳ yêu thích Game.

Cơ hội học hỏi phát triển bản thân, nâng cao năng lực dưới sự support của những Leader giỏi có kinh nghiệm phát triển game thị trường

Tham gia vào đội bóng đá, bi-a cuối giờ

Review tăng lương sau 6 tháng

