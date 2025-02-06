Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉnh sửa, hoàn thiện các video cho game/app mobile theo kịch bản

Chỉnh sửa các raw footage để tạo dựng kho Source

Quay các cảnh trong game/app. Chỉnh sửa raw footage, tạo dựng kho Source cho các dự án

Phối hợp cùng team lên nội dung sáng tạo cho video quảng cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm yêu thích với game

Sử dụng thành thạo các công cụ edit: Premiere, After Effect,..

Có khả năng edit 2D Animation Game

Hiểu biết về các dạng video trên các nền tảng Quảng cáo

Hiểu biết cơ bản về công cục thiết kế: Photoshop, AI,..

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 02 năm

Tư duy sáng tạo, bắt kịp xu hướng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm xa hội, hoạt động thể thao

Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI

