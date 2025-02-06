Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Chỉnh sửa, hoàn thiện các video cho game/app mobile theo kịch bản
Chỉnh sửa các raw footage để tạo dựng kho Source
Quay các cảnh trong game/app. Chỉnh sửa raw footage, tạo dựng kho Source cho các dự án
Phối hợp cùng team lên nội dung sáng tạo cho video quảng cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có niềm yêu thích với game
Sử dụng thành thạo các công cụ edit: Premiere, After Effect,..
Có khả năng edit 2D Animation Game
Hiểu biết về các dạng video trên các nền tảng Quảng cáo
Hiểu biết cơ bản về công cục thiết kế: Photoshop, AI,..
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 02 năm
Tư duy sáng tạo, bắt kịp xu hướng là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm xa hội, hoạt động thể thao
Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
