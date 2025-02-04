Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18 tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phối hợp với Leader để dựng video theo kịch bản. Dưới nhiều dạng Video: phóng sự, phim doanh nghiệp, TVC, Viral video, motion graphic...

Quay phim doanh nghiệp: TVC quảng cáo, hội nghị, sự kiện, tin tức, phóng sự...

Sử dụng kỹ thuật dựng, hiệu ứng hình ảnh hiện đại phù hợp với xu hướng video trên Social Media

Cập nhật những xu hướng, phương thức truyền tải nội dung thành video mới nhất trên các nền tảng xã hội và áp dụng vào công việc.

Phối hợp với nhóm để tạo ra những thay đổi sáng tạo cho video về nội dung.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn có kỹ năng dựng tốt, và kỹ năng quay ổn.

Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất video: phim doanh nghiệp, phóng sự, TVC, Viral video, motion graphic... mảng truyền thông sự kiện, làm đẹp và sức khỏe.

Biết sử dụng các dòng máy quay thông dụng hiện nay.

Sức Khỏe tốt, Nhiệt Tình và có khả năng đi quay phim ở những địa điểm xa, làm việc cuối tuần.

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere và Adobe After Effect.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000đ - 15.000.000đ (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPIs);

9.000.000đ - 15.000.000đ

- Review lương ngay sau Kết thúc thử việc;

- Xét tăng lương định kỳ 3 tháng/ lần;

tăng lương định kỳ 3 tháng/ lầ

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực;

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí: Trưởng/Phó Ban Thương hiệu;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp;

- Có cơ hội độc lập phụ trách, quản lý dự án, nhãn hàng;

- Đi du lịch cùng công ty hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông Medinet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin