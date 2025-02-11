Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Biên tập video theo nội dung của bộ phận Content xây dựng cho kênh Youtube, Fanpage.

- Edit video bằng các công cụ chỉnh sửa video chuyên dụng hoặc thông qua ứng dụng chỉnh sửa như Capcut, Adobe Premiere.

- Edit và chỉnh sửa các video khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Tốt nghiệp khóa học / ngành đào tạo liên quan đến Thiết kế, Biên tập video.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Thành thạo Capcut, Premier.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-9 triệu (Deal theo năng lực).

- Được đào tạo tư duy, kỹ năng và kiến thức hàng tuần.

- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ và chuyên môn nghiệp vụ.

- Có cơ hội được học tập, nghiên cứu & trao đổi cùng các chuyên gia trong lĩnh vực.

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, cầu thị và tích cực.

- Tham gia hoạt động văn hóa doanh nghiệp “Hiểu và Thương” hàng tuần.

- Có không gian tập luyện Yoga.

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác.

Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h30 - 12h, 13h30-18h từ T2-T7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

