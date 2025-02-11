Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Biên tập video theo nội dung của bộ phận Content xây dựng cho kênh Youtube, Fanpage.
- Edit video bằng các công cụ chỉnh sửa video chuyên dụng hoặc thông qua ứng dụng chỉnh sửa như Capcut, Adobe Premiere.
- Edit và chỉnh sửa các video khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp khóa học / ngành đào tạo liên quan đến Thiết kế, Biên tập video.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Thành thạo Capcut, Premier.
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7-9 triệu (Deal theo năng lực).
- Được đào tạo tư duy, kỹ năng và kiến thức hàng tuần.
- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm dịch vụ và chuyên môn nghiệp vụ.
- Có cơ hội được học tập, nghiên cứu & trao đổi cùng các chuyên gia trong lĩnh vực.
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, cầu thị và tích cực.
- Tham gia hoạt động văn hóa doanh nghiệp “Hiểu và Thương” hàng tuần.
- Có không gian tập luyện Yoga.
- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác.
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Tòa nhà 166 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ làm việc:
Thời gian làm việc: 8h30 - 12h, 13h30-18h từ T2-T7
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ WEYO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 166 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

