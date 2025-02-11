Tuyển Video Editor Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
- Hà Nội: Số 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Quay, dựng video về đồ uống, lớp học, quán cà phê và các hoạt động nội bộ...nhằm sử dụng đăng tải trên các nền tảng MXH (TikTok, Facebook, Youtube).
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho kênh online & offline
Đề xuất ý tưởng, phối hợp với team để quay và dựng video theo xu hướng, phù hợp với định vị thương hiệu của công ty
Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm, chủ động, cầu tiến trong công việc
Có khả năng tổng hợp, đánh giá hiệu quả công việc
Khả năng sáng tạo cao, khiếu thẩm mỹ tốt.
Ưu tiên các bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực F&B hoặc yêu thích lĩnh vực này
Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.
Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng lễ Tết, du lịch, phép năm, bảo hiểm, quà các dịp lễ, Tết
Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Thưởng thức những ly đồ uống hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
