Tuyển Video Editor Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quay, dựng video về đồ uống, lớp học, quán cà phê và các hoạt động nội bộ...nhằm sử dụng đăng tải trên các nền tảng MXH (TikTok, Facebook, Youtube).

Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho kênh online & offline

Đề xuất ý tưởng, phối hợp với team để quay và dựng video theo xu hướng, phù hợp với định vị thương hiệu của công ty

Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu sử dụng tốt các công cụ dựng video Capcut, Canva (Biết sử dụng Adobe Premiere Pro là 1 lợi thế)

Có trách nhiệm, chủ động, cầu tiến trong công việc

Có khả năng tổng hợp, đánh giá hiệu quả công việc

Khả năng sáng tạo cao, khiếu thẩm mỹ tốt.

Ưu tiên các bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực F&B hoặc yêu thích lĩnh vực này

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực + KPIs công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng lễ Tết, du lịch, phép năm, bảo hiểm, quà các dịp lễ, Tết

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Thưởng thức những ly đồ uống hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

