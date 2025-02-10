Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm chính cho việc hậu kì, edit để hoàn thiện các video dạng Annimation cho kênh Youtube mảng tiếng anh

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Báo cáo:

Các công việc khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: > 20 tuổi.

Độ tuổi:

Kinh nghiệm: Yêu cầu từ 6 - 12 tháng vị trí tương đương

Kinh nghiệm:

Yêu cầu:

- Có khả năng ứng dụng các công cụ AI trong công việc

- Có kiến thức về animation, kịch bản, dựng phim, story board

- Có kiến thức về thiết kế, màu sắc, phong cách thiết kế hiện đại

- Thành thạo Adobe Premiere, ưu tiên ứng viên thành thạo: Capcut và Photoshop

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động.

- Làm việc chi tiết.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng

- Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000VNĐ/Tháng + Phụ cấp: 42.000VNĐ/Ngày + Thưởng.

Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000VNĐ/Tháng

Phụ cấp: 42.000VNĐ/Ngày + Thưởng.

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn, minh bạch thưởng KPI, thưởng lương tháng 13 theo cơ chế/quy định công ty.

- Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Langmaster và HBR Holdings.

Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT.

- Hưởng 12 ngày phép/năm và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Chế độ hiếu, hỉ đầy đủ, phúc lợi đối với con của CBNV.

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 30/4, 01/5, 02/9, ...).

- Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng lễ Tết, Tết dương lịch, 08/3, 30/4, 01/5, 02/9, 20/10, 20/11 ...)

- Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ, event hàng tuần (Happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng, Noel,...), du lịch, team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp

- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh lớn của công ty như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.

- Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

- Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích nhân sự nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến sự nghiệp.

- Cơ hội học tập, cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới nhất về AI (trí tuệ nhân tạo), marketing, kinh doanh, nhân sự, đào tạo.

- Miễn phí 100% các khoá học tại Trường doanh nhân HBR.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders.

- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh nhân HBR và Gói chính sách đào tạo bên ngoài)

- Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp

- Làm việc tại một trong những Tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, luôn đi đầu về xu thế AI và ứng dụng AI vào công việc.

- Công ty tổ chức nhiều hoạt động gắn kết, rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập trọn đời.

- Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin