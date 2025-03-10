Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH

Giám sát dự án/công trình/thi công

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Vinhomes OceanPark 1, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập tiến độ, biện pháp thi công công trình.
- Tổ chức thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn lao động.
- Tính toán khối lượng, lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu.
- Chỉ đạo thi công trực tiếp trên công trường
- Quản lý nhân sự, vật tư, thiết bị thi công tại công trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học về chuyên ngành xây dựng hoặc cầu đường.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm thi công tại công trường.
Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, lập báo cáo, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, thuyết phục tốt.
Khả năng học hỏi và cập nhật, linh hoạt và thích nghi trong công việc.
Cẩn trọng, chủ động trong công việc.
Trung thực, sáng tạo và chịu được áp lực trong công việc. Sẵn sàng đi công tác.
Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office; Auto CAD; biết về MS Project...
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.
Đóng BHXH
Xét duyệt tăng lương: 1 năm/lần.
Hoạt động team building và đào tạo kỹ năng,kiến thức khác.
12 ngày nghỉ phép/năm có thể quy đổi thành tiền.
Môi trường làm việc chuyênnghiệp, hướng đến sức khỏe và phát triển cá nhân.
Hoạt động giải tríhàng tuần, cung cấp bữa ăn chất lượng mỗi ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 612 Ngô Gia Tự, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

