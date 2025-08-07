Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Di Trạch, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tiếp nhận phân tích yêu cầu khách hàng: Khảo sát nhà máy, layout và quy trình công đoạn
2. Lập kế hoạch thiết kế giải pháp và báo giá cho khách hàng
3. Lên giải pháp sơ bộ
4. Thiết kế giải pháp chi tiết:
5. Hỗ trợ báo giá và triển khai:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện tử…
Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực chế tạo máy, thiết kế cơ khí hoặc tương đương
Hiểu rõ các loại máy tự động, cơ cấu cơ khí, khí nén, thiết bị servo, cảm biến, robot công nghiệp, hệ thống điều khiển.
Biết tính toán, lựa chọn thiết bị tự động hóa. Có kiến thức am hiểu thị trường linh kiện, khả năng chọn linh kiện tối ưu
Có kiến thức thiết kế chi tiết máy và quy trình công nghệ gia công. Hiểu biết về ký hiệu và tiêu chuẩn thiết kế cơ khí trong chế tạo máy.
Sử dụng thành thạo Autocad trong thiết kế cơ khí. Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế 3D (Creo element direct, Inventor , Solidworks) là lợi thế.
Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint. Đặc biệt khả năng trình bày tài liệu thuyết minh bằng powerpoint
Kỹ năng phân tích vấn đề, linh hoạt, xử lý tình huống, lập kế hoạch, giao tiếp….
Cẩn thận, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Sẵn sàng học hỏi và chia sẻ với đồng nghiệp, có khả năng làm việc nhóm cũng như giải quyết vấn đề độc lập.
Tại Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng sinh nhật, các ngày lễ tết trong năm, thưởng chuyên cần.
Du lịch ít nhất 1 lần/năm
Ăn trưa, ăn phụ khi làm thêm, công tác phí và các chế độ theo luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết.
Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng
Được phân công công việc rõ ràng và phù hợp với chuyên môn cũng như mong muốn và định hướng của bản thân. Được đào tạo cẩn thận, từng bước, thường xuyên tiếp cận với thiết bị mới.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao chuyên môn và kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chế tạo máy ADESIGN Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
