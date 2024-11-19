Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT12A Kiam Văn Kim Lũ ( trên đường nguyễn xiển), Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các liệu trình chăm sóc da mặt, body theo đúng quy trình của Spa.

Tư vấn cho khách hàng về các liệu trình phù hợp với tình trạng da và nhu cầu của họ.

Vệ sinh và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho các liệu trình.

Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của Spa (nếu có).

Báo cáo tình trạng khách hàng, sản phẩm, dịch vụ cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Kỹ thuật viên Spa. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan.

Có kiến thức cơ bản về da liễu và các loại liệu trình chăm sóc da.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, sạch sẽ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương + thưởng + % dịch vụ+ % liệu trình điều trị + % chăm sóc KH ( tổng thu nhập 10tr-20tr)

Được hỗ trợ chỗ ăn nghỉ

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tăng lương định kỳ theo thời gian thâm niên 1 năm

Được tham gia các hoạt động envent, sự kiện, team building, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH

