Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT12A Kiam Văn Kim Lũ ( trên đường nguyễn xiển), Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các liệu trình chăm sóc da mặt, body theo đúng quy trình của Spa.
Tư vấn cho khách hàng về các liệu trình phù hợp với tình trạng da và nhu cầu của họ.
Vệ sinh và chuẩn bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho các liệu trình.
Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của Spa (nếu có).
Báo cáo tình trạng khách hàng, sản phẩm, dịch vụ cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Kỹ thuật viên Spa. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan.
Có kiến thức cơ bản về da liễu và các loại liệu trình chăm sóc da.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, sạch sẽ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương + thưởng + % dịch vụ+ % liệu trình điều trị + % chăm sóc KH ( tổng thu nhập 10tr-20tr)
Được hỗ trợ chỗ ăn nghỉ
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tăng lương định kỳ theo thời gian thâm niên 1 năm
Được tham gia các hoạt động envent, sự kiện, team building, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH NHINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KIM VĂN KIM LŨ, NGUYEEM XUÂN YÊM, ĐẠI KIM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

