Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Trần Duy Hưng - Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Trực tiếp làm các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho khách hàng theo đúng quy trình, quy chuẩn khi được yêu cầu theo sự phân công sắp xếp của Trưởng phòng, Giám đốc

- Tư vấn sản phẩm và dịch vụ/ gói trị liệu hợp lý cho khách hàng

- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các vấn đề liên quan đến da, body giữ gìn và chăm sóc , các liệu trình làm đẹp, công dụng sản phẩm, tính năng thiết bị công nghệ

- Luôn thể hiện thái độ lịch sự, tận tình, nhã nhặn và hiếu khách với bất kỳ khách hàng nào sử dụng dịch vụ

- Giải đáp các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng

- Các công việc khác được quản lý giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm KTV tại các Spa – TMV. Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc da cơ bản, chuyên sâu, điều trị nám/mụn/tàn nhang/sẹo/triệt lông..vv - Yêu nghề, gắn bó lâu dài - Giới tính : Nữ - Ưa nhìn, nhanh nhẹn biết tư vấn dv cho khách

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc các trường/ Trung tâm đào tạo nghề

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo chuyên sâu, có cơ hội được đào tạo lên vị trí Leader, giám sát

- Thu nhập: trung bình từ 10tr – 20tr/Tháng. (Làm tốt có thể hơn). LCB 6tr/th

- Phụ cấp ăn theo 30k/ca

- Thời gian làm viêc: 2 ca 8:00 - 18:00 / 09:00 - 19:00/ 10:00 - 20:00

- Tháng nghỉ 4 ngày, không nghỉ cuối tuần

- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, đi du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

