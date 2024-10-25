Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
- Hà Nội: 176 Trần Duy Hưng
- Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Trực tiếp làm các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho khách hàng theo đúng quy trình, quy chuẩn khi được yêu cầu theo sự phân công sắp xếp của Trưởng phòng, Giám đốc
- Tư vấn sản phẩm và dịch vụ/ gói trị liệu hợp lý cho khách hàng
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các vấn đề liên quan đến da, body giữ gìn và chăm sóc , các liệu trình làm đẹp, công dụng sản phẩm, tính năng thiết bị công nghệ
- Luôn thể hiện thái độ lịch sự, tận tình, nhã nhặn và hiếu khách với bất kỳ khách hàng nào sử dụng dịch vụ
- Giải đáp các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng
- Các công việc khác được quản lý giao.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc các trường/ Trung tâm đào tạo nghề
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: trung bình từ 10tr – 20tr/Tháng. (Làm tốt có thể hơn). LCB 6tr/th
- Phụ cấp ăn theo 30k/ca
- Thời gian làm viêc: 2 ca 8:00 - 18:00 / 09:00 - 19:00/ 10:00 - 20:00
- Tháng nghỉ 4 ngày, không nghỉ cuối tuần
- Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, đi du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
