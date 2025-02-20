Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Atm International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ chủ nhà quản lý vận hành tòa nhà.

- Giám sát, kiểm tra các thiết bị, hệ thống, dịch vụ của tòa nhà và đề xuất sửa chữa, cải tạo, bổ sung khi cần thiết.

- Đảm bảo chất lượng vệ sinh tòa nhà.

- Quản lý, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận trong quy trình thu hồi công nợ đảm bảo công nợ được thu hồi theo đúng quy định

- Đối nội, đối ngoại

- Marketing và chốt sale

- Phối hợp với các bộ phận Sale, BD và Ban Giám đốc để đảm bảo hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng các ngành nghề có liên quan

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc vận hành nhà hàng khách sạn /căn hộ.

- Kiến thức liên quan đến ngành Dịch vụ, Khách sạn, Quản lý khu đô thị, xây dựng,...

- Nhiệt tình, chủ động linh hoạt, khéo léo, khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán và xử lý xung đột tốt

- Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

- Có thể làm theo ca ( không có ca đêm ).

- Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

- Chịu khó di chuyển

Tại Công Ty TNHH Atm International Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ thưởng ngày Lễ, Tết.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, các phúc lợi khác theo quy định công ty.

- Thu nhập cao kèm commission

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kĩ năng cá nhân.

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Atm International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin