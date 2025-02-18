Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Số K4/ 6B, Ấp Tân Mỹ, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu các gói thầu vốn ngân sách, vốn nước ngoài theo hồ sơ mời thầu;

- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu thương thảo hợp đồng và hợp đồng với HSDT sau khi có quyết định trúng thầu;

- Lập hồ sơ pháp lý công trình: hồ sơ dự thầu, biên bản thương thảo, hợp đồng, quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng, giám sát B, CBKT phụ trách công trường,…;

- Chuẩn bị và bàn giao vật tư cho CBKT phụ trách công trình và Đội thi công;

- Theo dõi tiến độ thi công công trình, lập các hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công cho công trình, trình ký các bên liên quan;

- Lập các thủ tục mời nghiệm thu công trình, tham gia nghiệm thu, hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu. -

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc Công ty và cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành điện, kinh tế xây dựng.

- Có kinh nghiệm quản lý dự án các công trình vốn ngân sách là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp.

- Biết sử dụng phần mềm lập dự toán (G8, ETA, Delta…) là một lợi thế.

Yêu cầu chung:

Trình độ: tốt nghiệp đại học các chuyên nghành liên quan ….

Chuyên môn: Kinh tế xây dựng, Cung cấp điện, Hệ thống điện, Điện công nghiệp;

Kỹ năng/khả năng:

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Chấp nhận đi công tác đối với vị trí 2 (các huyện trong tỉnh Đồng Nai)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Phụ cấp: thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, cưới hỏi, lương tháng 13;

Được xét nâng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BNN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước;

Được hỗ trợ công tác phí;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

