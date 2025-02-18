Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
JobsGO Recruit

Quản lý dự án bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Số K4/ 6B, Ấp Tân Mỹ, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị hồ sơ dự thầu các gói thầu vốn ngân sách, vốn nước ngoài theo hồ sơ mời thầu;
- Kiểm tra, rà soát, đối chiếu thương thảo hợp đồng và hợp đồng với HSDT sau khi có quyết định trúng thầu;
- Lập hồ sơ pháp lý công trình: hồ sơ dự thầu, biên bản thương thảo, hợp đồng, quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng, giám sát B, CBKT phụ trách công trường,…;
- Chuẩn bị và bàn giao vật tư cho CBKT phụ trách công trình và Đội thi công;
- Theo dõi tiến độ thi công công trình, lập các hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công cho công trình, trình ký các bên liên quan;
- Lập các thủ tục mời nghiệm thu công trình, tham gia nghiệm thu, hoàn thiện các hồ sơ nghiệm thu. -
Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc Công ty và cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành điện, kinh tế xây dựng.
-
- Có kinh nghiệm quản lý dự án các công trình vốn ngân sách là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp.
- Biết sử dụng phần mềm lập dự toán (G8, ETA, Delta…) là một lợi thế.
Yêu cầu chung:
Trình độ: tốt nghiệp đại học các chuyên nghành liên quan ….
Chuyên môn: Kinh tế xây dựng, Cung cấp điện, Hệ thống điện, Điện công nghiệp;
Kỹ năng/khả năng:
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Chấp nhận đi công tác đối với vị trí 2 (các huyện trong tỉnh Đồng Nai)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Phụ cấp: thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, cưới hỏi, lương tháng 13;
Được xét nâng lương hàng năm;
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BNN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước;
Được hỗ trợ công tác phí;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

