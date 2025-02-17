Tuyển Quản lý dự án bất động sản Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 60 Đường số 72, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch triển khai dự án điện mặt trời.
Quản lý và triển khai dự án
Quản lý ngân sách và chi phí
Quản lý rủi ro
Tổ chức nghiệm thu và bàn giao, thanh toán- quyết toán
Lập và lưu trữ hồ sơ dự án
Các công việc khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện, Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức về quản lý, giám sát;
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án,
Có kinh nghiệm trong ngành năng lượng tái tạo hoặc thi công lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt;
Kỹ năng thiết lập mỗi quan hệ;
Kỹ năng quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả;
Kỹ năng quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả;
lập kế hoạch, theo dõi và giám sát, đốc thúc thực hiện kế hoạch tốt;
Trung thực, thẳng thắn, bảo mật thông tin, nhạy bén, chịu được áp lực công việc;
Có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt;
Kỹ năng quản lý, điều hành, giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả;
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).
- Thưởng: theo hiệu quả dự án, theo KPI.
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ, các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân.
- Được phụ cấp cơm trưa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Anh Hùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
