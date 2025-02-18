Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai thực hiện hợp đồng và quản lý dự án: Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giám sát các hạng mục liên quan đến quản lý dự án, chủ yếu là các hợp đồng của Nhà cung cấp điện tử, điện lạnh như: Phillip, Daikin,…. Khách hàng như Tổng công ty Trường Sơn, ..Đề xuất đặt hàng mua, bán hàng hóa. Chào hàng, thỏa thuận giá bán với nhà thầu.

Tư vấn và đề xuất giải pháp: Hiểu rõ nhu cầu khách hàng, tư vấn sản phẩm và giải pháp chiếu sáng tối ưu, lập hồ sơ chào giá và chào thầu phù hợp với từng dự án.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trước, trong và sau bán hàng, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh, duy trì mối quan hệ lâu dài.

Phân tích và phát triển kinh doanh, xây dựng chiến lược đánh giá và đo lường sản phẩm.

- Chuyên môn: Cao đẵng trở lên chuyên ngành Kinh tế đầu tư/Kinh tế xây dựng.

- Hiểu biết về đầu tư dự án các văn bản pháp luật có liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và phát triển dự án.

- Đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên

- Nhân viên chính thức được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo quy định (BHYT, BHXH...),

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Có phụ cấp theo quy định cty

- Hàng năm xét tăng lương theo năng lực làm việc

- Thưởng lễ, tết

- Nhận việc ngay sau khi đậu phỏng vấn

- Công việc ổn định và làm việc gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh

