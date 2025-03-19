Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Điện Gordon làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Điện Gordon
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Điện Gordon

Quản lý dự án bất động sản

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Tỉnh lô 768, Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

- Đồng Nai

Quản lý phát triển sản phẩm mới/ Phối hợp nội bộ và bên ngoài.
Phối hợp giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước về tiến độ phát triển sản phẩm
Lập kế hoạch/quản lý tiến độ dự án
Giao tiếp và phối hợp liên phòng ban
Sắp xếp các chuyến thăm khách hàng/thăm khách hàng

1. Thành thạo tin học văn phòng
2. Tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ
3. Thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung

Mức lương thỏa thuận cao ( từ 20tr - 30tr)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Các chế độ khác của công ty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nằm trong khuôn viên của Công ty Cổ Phần kết cấu thép GSB), Khu công nghiệp Thạnh Phú, ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

