Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Điện Gordon làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công Ty TNHH Điện Gordon
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Tỉnh lô 768, Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Quản lý phát triển sản phẩm mới/ Phối hợp nội bộ và bên ngoài.
Phối hợp giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước về tiến độ phát triển sản phẩm
Lập kế hoạch/quản lý tiến độ dự án
Giao tiếp và phối hợp liên phòng ban
Sắp xếp các chuyến thăm khách hàng/thăm khách hàng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Thành thạo tin học văn phòng
2. Tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ
3. Thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung
Tại Công Ty TNHH Điện Gordon Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận cao ( từ 20tr - 30tr)
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Các chế độ khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Gordon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
