Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty TNHH Điện Gordon làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Tỉnh lô 768, Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý phát triển sản phẩm mới/ Phối hợp nội bộ và bên ngoài.

Phối hợp giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước về tiến độ phát triển sản phẩm

Lập kế hoạch/quản lý tiến độ dự án

Giao tiếp và phối hợp liên phòng ban

Sắp xếp các chuyến thăm khách hàng/thăm khách hàng

1. Thành thạo tin học văn phòng

2. Tinh thần làm việc nhóm mạnh mẽ

3. Thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung

Tại Công Ty TNHH Điện Gordon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận cao ( từ 20tr - 30tr)

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Các chế độ khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Gordon

