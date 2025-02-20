Tuyển Quản lý dự án bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
JobsGO Recruit

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2/16 Chấn Hưng, Phường 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Nhơn Trạch, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Công ty làm việc và báo cáo trực tiếp với Chủ Đầu Tư tại công trường;
Điều hành tổ tư vấn giám sát tại công trường, chịu trách nhiệm với Chủ Đầu Tư và BGĐ Công ty về chất lượng công trình xây dựng;
Kiểm tra biện pháp thi công và bản vẽ thi công do nhà thầu trình;
Chủ trì các cuộc họp định kỳ với nhà thầu tại công trường;
Thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công, nhắc nhở, đôn đốc, phát hành chỉ thị công trường và tổ chức cuộc họp với nhà thầu khi cần thiết nếu nhà thầu chậm trễ tiến độ thi công hoặc thi công không đảm bảo chất lượng;
Tổ chức giám sát, có ý kiến đánh giá và đề nghị cải thiện đối với các công tác thực hiện của nhà thầu nhằm đạt mục tiêu dự án, đạt yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ, đủ khối lượng, giữ gìn an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
Kiểm tra, xác nhận khối lượng công việc thực hiện, công việc phát sinh phục vụ thanh toán, xác nhận hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, bàn giao của nhà thầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc;
Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng II còn hạn.
Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương tự trong các công ty tư vấn xây dựng.
Có khả năng lập kế hoạch và điều phối nhân sự.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Làm việc được dưới áp lực cao, cường độ công việc cao
Năng động, tư duy nhạy bén, tác phong nhanh nhạy
Có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức nghề nghiệp
Luôn học hỏi, nhạy bén, hiểu về kỹ thuật, xây dựng
Có kỹ năng quản lý về thời gian
Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Tham gia BHXH theo Luật .
Chế độ làm việc đảm bảo và cơ hội thăng tiến;
Không nợ lương
Môi trường làm việc cởi mở, lắng nghe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

