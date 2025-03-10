Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 112/9 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

-Phối hợp cùng nhân viên thư ký làm việc với Khách hàng từ thời điểm tiếp xúc ban đầu đến khi hoàn tất dự án

-Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ dự án;

- Phối hợp chặt chẽ giữa khách hàng với nhà máy/thầu phụ trong quá trình thi công, sản xuất

-Kiểm soát tiến độ phát triển và sản xuất, phối hợp với các phòng ban khác nhau và chủ động giải quyết các vấn đề;

-Theo dõi thi công, đánh giá biện pháp thi công;

-Quản lý rủi ro;

- Lập hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, thẩm định, kiến nghị cách thức làm việc và lựa chọn nhà thầu.đối tác

- Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, kiểm tra chính xác của dự toán

-Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cho Trưởng Bộ Phận;

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận;

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi: 1995 – 2000

2. Có kinh nghiệm quản lý đơn hàng/dự án, giám sát, kỹ thuật từ 2 năm trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực Cơ khí, Quảng cáo, Nội thất & Xây dựng

3. Kỹ năng Giao tiếp tốt, kỹ năng soạn thảo văn bản, tin học văn phòng tốt. Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

4. Có thể đi công tác gặp khách hàng, đi công trình

5. Có bằng lái xe B2 (là một lợi thế)

Tại Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo chính sách phúc lợi của Công ty;.

Lương tháng 13. Các chế độ thưởng Lễ Tết, hiếu hỉ, đau ốm, Xét tăng lương hằng năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Á Đông

