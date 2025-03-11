Tuyển Chuyên viên đào tạo Atarih Precision (Vietnam)Co.,ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Hải Dương, Hai Duong, Vietnam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Tiếp nhận yêu cầu từ các bộ phận, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

- Chuẩn bị dữ liệu, lưu trữ tài liệu

- Lập tiêu chuẩn và hướng dẫn công việc kiểm tra các công đoạn

- Trao đổi thông tin qua mail với bộ phận và khách hàng, nhà cung cấp

- Liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp khi có vấn đề xảy ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Nữ tốt nghiệp cao đẳng, Trung thực, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, ham học hỏi

- Ngoại ngữ: Tiếng anh cơ bản

- Đã từng làm QC, sản xuất là một lợi thế

- Tin học: thành thạo

**Quyền lợi:

Tại Atarih Precision (Vietnam)Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Atarih Precision (Vietnam)Co.,ltd

