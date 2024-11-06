Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Vòng xuyến Ngã 3 Trung tâm Bãi Thơm, Xã Bãi Thơm, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Kế toán tổng hợp

- Lập chứng từ thanh toán cho các bên liên quan và theo dõi các khoản công nợ.

- Lưu trữ, kiểm soát chứng từ liên quan đến chi phí, thanh toán, hợp đồng và các tài liệu kế toán khác.

- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán cơ bản, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, du lịch, nghỉ phép theo quy định công ty.

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước, được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam

