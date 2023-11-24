Tuyển Bảo hiểm Công ty TNHH BHNT Cathaylife Việt Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH BHNT Cathaylife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại Công ty TNHH BHNT Cathaylife Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và khai thác các nguồn khách hàng đa kênh, có đào tạo khai thác khách hàng mới

- Khai thác nhu cầu và tư vấn sản phẩm,

- Gặp gỡ khách hàng

- Thiết lập các giải pháp tài chính phù hợp theo nhu cầu của khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hậu mãi.

- Chi tiết cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên (Ưu tiên chuyên ngành Tài chính, kế toán,  Quản trị kinh doanh, , nhân viên văn phòng, hoặc các ngành liên quan).

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí bán hàng/ kinh doanh, chăm sóc khách hàng ưu tiên trong lĩnh vực tài chính

Tuổi từ 24 – 40 tuổi

Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần cầu tiến cao.

Khả năng làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH BHNT Cathaylife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trên 20 triệu - 30 triệu, bao gồm hỗ trợ tài chính  + chuyên cần  + Thưởng hoạt động kinh doanh + Tiền hoa hồng

- Sếp dễ thương, tâm lý.

-Đồng nghiệp vui vẻ, hỗ trợ nhiệt tình

- Thời gian làm việc: sáng từ 8h - 12h, chiều được linh hoạt

- Được tham gia du lịch, huấn luyện hằng năm.

- Chế độ nghỉ lễ, Tết, thai sản theo quy định Nhà nước.

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BHNT Cathaylife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 484 đường 2/9 phường Hòa Cường Nam, Hải Châu , Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

