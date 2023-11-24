Tuyển Bảo hiểm Công ty TNHH BHNT Cathaylife Việt Nam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Chăm sóc khách hàng và các dịch vụ hậu mãi.

- Thiết lập các giải pháp tài chính phù hợp theo nhu cầu của khách hàng.

- Tìm kiếm và khai thác các nguồn khách hàng đa kênh, có đào tạo khai thác khách hàng mới

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên (Ưu tiên chuyên ngành Tài chính, kế toán, Quản trị kinh doanh, , nhân viên văn phòng, hoặc các ngành liên quan).

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí bán hàng/ kinh doanh, chăm sóc khách hàng ưu tiên trong lĩnh vực tài chính

Tuổi từ 24 – 40 tuổi

Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần cầu tiến cao.

Khả năng làm việc nhóm, có trách nhiệm trong công việc.