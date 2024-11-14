Tuyển Trợ giảng Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 95 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Hệ thống giáo dục Edufit
Mức lương
95 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 430 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 95 - 11 Triệu
– Cơ sở: 430 Vạn Phúc - Hà Đông
Mô tả:
Với Mức Lương 95 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Nhiệt tình, năng động, thực sự yêu mến trẻ, yêu môi trường sư phạm, muốn gắn bó lâu dài với nhà trường.
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền Lợi:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
