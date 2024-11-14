Tuyển Trợ giảng Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 95 - 11 Triệu

Yêu cầu: - Nhiệt tình, năng động, thực sự yêu mến trẻ, yêu môi trường sư phạm, muốn gắn bó lâu dài với nhà trường. - Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

