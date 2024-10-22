Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tăng Nhơn Phú, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Tp HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Hướng dẫn học viên từng bước hiểu thêm về cuộc sống, văn hoá, cách làm việc của người Đức.

-Hỗ trợ đội ngũ giảng dạy cải cách liên tục giáo án ở các cấp độ và hỗ trợ công việc văn phòng liên quan đến tiếng Đức.

- Hỗ trợ chữa bài, luyện nghe nói cho học viên

-Truyền cảm hứng học tập cho học viên.

-Theo dõi lực học của mỗi học viên để báo lại cho phòng quản lý học viên.

-Thời gian: Làm việc linh hoạt (có thể xoay ca) và parttime

- Hình thức: online hoặc offline tại rung tâm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Đức lưu loát, có thể giao tiếp với người Đức

- Có từ bẳng B2 trở lên

- Sinh viên các trường CĐ, ĐH Ngoại Ngữ khoa Tiếng Đức đang muốn làm thêm hoặc đã từng làm việc tại Đức

- Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa và con người nước Đức

-Thái độ tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc trợ giảng/giảng dạy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Full time: 15.000.000-20.000.000đ + thưởng.

Partime: 170.000 - 200.000/1 tiết (45 phút offline và 60p dạy online)

- Được giảng dạy/ trợ giảng trong môi trường Nước Đức thu nhỏ tiên tiến nhất của CAD

- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn

- Được xét thưởng, vinh danh hàng năm

- Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

