Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
- Hà Nội: Tăng Nhơn Phú, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Tp HCM, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
-Hướng dẫn học viên từng bước hiểu thêm về cuộc sống, văn hoá, cách làm việc của người Đức.
-Hỗ trợ đội ngũ giảng dạy cải cách liên tục giáo án ở các cấp độ và hỗ trợ công việc văn phòng liên quan đến tiếng Đức.
- Hỗ trợ chữa bài, luyện nghe nói cho học viên
-Truyền cảm hứng học tập cho học viên.
-Theo dõi lực học của mỗi học viên để báo lại cho phòng quản lý học viên.
-Thời gian: Làm việc linh hoạt (có thể xoay ca) và parttime
- Hình thức: online hoặc offline tại rung tâm
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ bẳng B2 trở lên
- Sinh viên các trường CĐ, ĐH Ngoại Ngữ khoa Tiếng Đức đang muốn làm thêm hoặc đã từng làm việc tại Đức
- Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa và con người nước Đức
-Thái độ tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu thích công việc trợ giảng/giảng dạy
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì
Partime: 170.000 - 200.000/1 tiết (45 phút offline và 60p dạy online)
- Được giảng dạy/ trợ giảng trong môi trường Nước Đức thu nhỏ tiên tiến nhất của CAD
- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn
- Được xét thưởng, vinh danh hàng năm
- Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
