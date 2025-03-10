Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 480 USD

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ

Mức lương
320 - 480 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 320 - 480 USD

1. Hỗ trợ lớp học:
- Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong việc chuẩn bị và thực hiện các bài giảng phù hợp mục tiêu bài học
- Hỗ trợ quản lý học sinh trong lớp học và duy trì một môi trường học tập tích cực.
- Ghi chép tiến trình buổi học và viết báo cáo học tập
2. Tương tác học sinh:
- Khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động học
- Tăng cường hỗ trợ cho các học sinh chưa hiểu bài, cần giúp đỡ
- Hỗ trợ học sinh trong các bài tập và dự án, đưa ra nhận xét, gợi ý giúp học sinh cải thiện chất lượng bài làm.
- Theo dõi và lưu trữ tiến độ, kết quả và quá trình thay đổi của học sinh.
3. Công việc văn phòng:
- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy và trang trí lớp học theo chỉ đạo của quản lý
- Hỗ trợ tổ chức và quản lý nguồn tài nguyên và vật tư lớp học.
- Chấm, chữa bài tập, bài kiểm tra của học sinh và nhập điểm để theo dõi
- Tham gia vào các cuộc họp phụ huynh-giáo viên và giao tiếp khi cần thiết.
- Phát triển tài liệu học, chương trình học theo hướng dẫn của quản lý.
4. Phát triển chuyên môn:
- Tham gia vào các buổi họp hoặc khóa đào tạo phát triển chuyên môn liên tục để cập nhật với các phương pháp tốt nhất trong việc giảng dạy.

Với Mức Lương 320 - 480 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NV - A54 Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy

