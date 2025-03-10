Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 480 USD

1. Hỗ trợ lớp học:

- Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong việc chuẩn bị và thực hiện các bài giảng phù hợp mục tiêu bài học

- Hỗ trợ quản lý học sinh trong lớp học và duy trì một môi trường học tập tích cực.

- Ghi chép tiến trình buổi học và viết báo cáo học tập

2. Tương tác học sinh:

- Khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động học

- Tăng cường hỗ trợ cho các học sinh chưa hiểu bài, cần giúp đỡ

- Hỗ trợ học sinh trong các bài tập và dự án, đưa ra nhận xét, gợi ý giúp học sinh cải thiện chất lượng bài làm.

- Theo dõi và lưu trữ tiến độ, kết quả và quá trình thay đổi của học sinh.

3. Công việc văn phòng:

- Chuẩn bị tài liệu giảng dạy và trang trí lớp học theo chỉ đạo của quản lý

- Hỗ trợ tổ chức và quản lý nguồn tài nguyên và vật tư lớp học.

- Chấm, chữa bài tập, bài kiểm tra của học sinh và nhập điểm để theo dõi

- Tham gia vào các cuộc họp phụ huynh-giáo viên và giao tiếp khi cần thiết.

- Phát triển tài liệu học, chương trình học theo hướng dẫn của quản lý.

4. Phát triển chuyên môn:

- Tham gia vào các buổi họp hoặc khóa đào tạo phát triển chuyên môn liên tục để cập nhật với các phương pháp tốt nhất trong việc giảng dạy.