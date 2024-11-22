Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý lớp học về báo cáo sỉ số, trật tự...
Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị trước khi giảng dạy
Cấp phát tài liệu và dụng cụ đến các bạn học sinh
Hỗ trợ giáo viên giảng dạy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên có kiến thức về các môn học STEAM/STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học).
Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề giáo.
Có khả năng sử dụng máy tính, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
Đảm bảo làm tối thiểu ít nhất 3 buổi/ tuần, ưu tiên làm được cuối tuần
Ưu tiên có kiến thức về các môn học STEAM/STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học).
Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề giáo.
Có khả năng sử dụng máy tính, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
Đảm bảo làm tối thiểu ít nhất 3 buổi/ tuần, ưu tiên làm được cuối tuần
Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Mức lương: 25.000 đến 30.000 đồng/ giờ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Mức lương: 25.000 đến 30.000 đồng/ giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI