Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý lớp học về báo cáo sỉ số, trật tự...

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị trước khi giảng dạy

Cấp phát tài liệu và dụng cụ đến các bạn học sinh

Hỗ trợ giáo viên giảng dạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ưu tiên có kiến thức về các môn học STEAM/STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học).

Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề giáo.

Có khả năng sử dụng máy tính, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Đảm bảo làm tối thiểu ít nhất 3 buổi/ tuần, ưu tiên làm được cuối tuần

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Mức lương: 25.000 đến 30.000 đồng/ giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.