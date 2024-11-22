Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý lớp học về báo cáo sỉ số, trật tự...
Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị trước khi giảng dạy
Cấp phát tài liệu và dụng cụ đến các bạn học sinh
Hỗ trợ giáo viên giảng dạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên có kiến thức về các môn học STEAM/STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Toán học).
Yêu thích công việc giảng dạy, có tâm huyết với nghề giáo.
Có khả năng sử dụng máy tính, các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
Đảm bảo làm tối thiểu ít nhất 3 buổi/ tuần, ưu tiên làm được cuối tuần

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Mức lương: 25.000 đến 30.000 đồng/ giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngách 5, ngõ 41 phố Đông Tác

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

