Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Đống Đa

Gồm 3 đầu công việc lớn

1./ Sản xuất khóa học lõi

Tham gia vào quá trình nghiên cứu phương pháp, review bài giảng và xây dựng các nội dung học thuật cho các khóa học IELTS, TOEIC…, đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm e-learning

Soạn bài tập, bài kiểm tra, giải thích đáp án cho các bài học của kì thi IELTS, TOEIC, … trên Prepedu. com

Tham gia vào quá trình sản xuất/ quay video giảng dạy các khóa học Tiếng Anh cùng giáo viên

Hỗ trợ giáo viên về cách thức truyền tải bài giảng hiệu quả (body language, ngữ điệu), review kịch bản quay và sáng tạo hình thức, concept giảng dạy online hấp dẫn, thú vị

Hỗ trợ tổ chức workshop online (2 tháng 1 lần) chia sẻ về kinh nghiệm học TOEIC tới cộng đồng học sinh của Prep

2./ Sản xuất tài liệu học thuật bổ trợ

Tham gia sản xuất các bộ luyện đề (Test practice)

Giải đề và kiểm soát chất lượng học thuật các phần giải đề của trợ lý học thuật

3./ Phát triển trải nghiệm học tập trên nền tảng e-learning Prep.vn

Feedback tính năng sẵn có và đóng góp ý kiến về tính năng mới trên nền tảng học luyện thi trực tuyến Prepedu. com

Hỗ trợ giải đáp kiến thức và xây dựng cộng đồng học tập cho học viên

1./ Bắt buộc

Trình độ học vấn/chuyên môn:

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh/ ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ Toeic 950 trở lên

Kinh nghiệm : tối thiểu 01 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS hoặc TOEIC

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tin học văn phòng thành tạo

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm

Cầu tiến, tỉ mỉ

2./ Khuyến khích/ưu tiên

Có hiểu biết và hứng thú với sản phẩm e-Learning; sáng tạo trong công việc

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000đ / tháng (Gross)

Ký hợp đồng dịch vụ (có thể gia hạn hợp đồng)

Tham gia các câu lạc bộ thể dục, thể thao tại công ty

Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng.

Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, năng động; có quán cà phê thuộc sở hữu của công ty với nhiều ưu đãi cho nhân viên chính thức.

Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và thăng tiến cao.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí junior leader sau 01 năm, được học hỏi về curriculum design & vận hành dự án

Địa điểm làm việc: Toà nhà Vinaconex, số 34 Phố Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (40h/tuần)

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm gửi CV về địa chỉ email:

Tiêu đề email ghi rõ: [Trợ lý học thuật Fulltime] – Họ và tên

Bằng việc gửi CV/Hồ sơ, cùng với các thông tin ứng viên cung cấp, trao đổi trong quá trình phỏng vấn với Prep (nếu có), Ứng viên ĐỒNG Ý với Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep được xây dựng và ban hành theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đồng ý cho Prep thu thập, lưu trữ thông tin mà Ứng viên cung cấp cho Prep với các mục đích như sau:

gửi CV/Hồ sơ

ĐỒNG Ý

Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân

+ Thu thập dữ liệu cá nhân, chọn lọc ứng viên để phỏng vấn;

+ Liên hệ, thông báo tới Ứng viên;

+ Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên để lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển của Công ty

