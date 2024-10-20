Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3 ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ in ấn, sắp xếp tài liệu, chuẩn bị dụng cụ trợ giáo theo yêu cầu của giáo viên Hỗ trợ giáo viên điểm danh, tổ chức warm up, kiểm tra bài cũ, phát tài liệu,... Hỗ trợ học viên về mặt thông tin, kiến thức: quan sát học viên và hỗ trợ giải thích thông tin/ kiến thức cho học viên,... Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học: vấn đề kỹ thuật, liên lạc với bộ phận liên quan,... Nhắc nhở học viên hoàn thành bài tập về nhà, tổng hợp và chữa BTVN của học viên.

Thời gian làm việc: 18h00 - 21h15, tối thiểu 4 buổi tối/tuần (nghỉ chủ nhật)

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 6.0 IELTS trở lên Phát âm tốt, có kiến thức về IPA (International Phonetic Alphabet) Ưu tiên có thể gắn bó với công việc lâu dài & yêu thích giáo dục Có lịch rảnh vào 2 trong 3 cặp thời gian sau: Tối thứ 2 - thứ 5; Tối thứ 3 - thứ 6; Tối thứ 4 - thứ 7 Sinh viên trách nhiệm, năng động, hoạt bát, có kỹ năng giao tiếp tốt và có kỹ năng truyền đạt tốt Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 70.000 VNĐ - 130.000 VNĐ/ ca

Thu nhập trung bình: 3.000.000đ - 5.000.000đ/tháng

Trợ giảng được training/ đào tạo tất cả các quy trình làm việc trước khi nhận công việc Trợ giảng được đào tạo định kỳ các kỹ năng đứng lớp, giảng dạy, xử lý tình huống định kỳ. Trợ giảng có cơ hội học hỏi khi làm việc cùng đội ngũ giáo viên trình độ cao (IELTS 8.0, thạc sĩ giảng dạy, cử nhân sư phạm có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy) Trợ giảng được tuyển thẳng trở thành coach – gia sư và giáo viên online khi đủ số tháng kinh nghiệm và trình độ tiếng Anh. Trợ giảng được ưu tiên tuyển thẳng vòng demo-teaching cho vị trí giáo viên tiếng Anh khi tốt nghiệp. Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối Trợ giảng được nhận thu nhập thưởng theo cơ chế:

Để apply UV gửi CV + 1 video giới thiệu bản thân bằng tiếng anh 1-2p qua mail

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

