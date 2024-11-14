Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa 05, Lô N04A, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ giáo viên nước ngoài/Giáo viên Việt Nam trong quá trình giảng dạy;

- Hướng dẫn, kèm cặp việc học tập cho học sinh;

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc làm bài tập của học sinh;

- Hỗ trợ phụ huynh tư vấn các chương trình học, tái phí của trung tâm;

- Chăm sóc và hỗ trợ phụ huynh, học sinh mọi vấn đề liên quan đến lớp học.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh tốt,

- Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh);

- Mong muốn làm việc trong môi trường giáo dục, yêu thương trẻ em, có tính kỷ luật, cam kết và trách nhiệm.

- Ưu tiên các ứng viên có IELTS từ 6.0 hoặc tương đương trở lên, có kinh nghiệm làm trợ giảng hoặc tutor.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và thu nhập: tùy theo trình độ năng lực (7-10 triệu + thưởng);

- Review lương 01 lần/năm

- Được làm việc trong môi trường Tiếng Anh 100% giáo viên nước ngoài;

- Được tham gia các khóa học phát triển bản thân, được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giảng dạy, kỹ năng mềm;

- Được đào tạo và hỗ trợ bởi đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn.

- Được nghỉ lễ Tết, tham gia hoạt động Team Building hàng năm.

- Được đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động.

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng theo từng cấp bậc, vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN CN VIỆT NAM

