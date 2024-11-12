Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Dạy trợ giảng các lớp ôn tập lại các kiến thức đã được học trên lớp chính (ngữ pháp, từ vựng, phát âm, nói, nghe ...) theo đúng Lehrplan của công ty, có sẵn Lehrmaterial dạy.

Làm các công việc đào tạo khác nếu được phân công

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hay mới tốt nghiệp các trường ULIS và HANU

Sinh viên năm 3,4

Phát âm tốt tiếng Đức và có kiến thức ngữ pháp chắc

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương 350.000 vnđ - 400.000 vnđ/ca dạy . (Lương thỏa thuận, ứng viên đảm bảo cạnh tranh so với thị trường và đúng theo năng lực).

Hưởng một số phúc lợi linh hoạt của nhân viên ký hợp đồng chính thức công ty.

Làm việc tại AVT Group, đơn vị dẫn đầu về du học nghề và đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam. Một trong những tổ chức được cấp thi chứng chỉ TELC (Đức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin