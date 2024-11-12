Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Dạy trợ giảng các lớp ôn tập lại các kiến thức đã được học trên lớp chính (ngữ pháp, từ vựng, phát âm, nói, nghe ...) theo đúng Lehrplan của công ty, có sẵn Lehrmaterial dạy.
Làm các công việc đào tạo khác nếu được phân công
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hay mới tốt nghiệp các trường ULIS và HANU
Sinh viên năm 3,4
Phát âm tốt tiếng Đức và có kiến thức ngữ pháp chắc
Có laptop cá nhân
Sinh viên năm 3,4
Phát âm tốt tiếng Đức và có kiến thức ngữ pháp chắc
Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương 350.000 vnđ - 400.000 vnđ/ca dạy . (Lương thỏa thuận, ứng viên đảm bảo cạnh tranh so với thị trường và đúng theo năng lực).
Hưởng một số phúc lợi linh hoạt của nhân viên ký hợp đồng chính thức công ty.
Làm việc tại AVT Group, đơn vị dẫn đầu về du học nghề và đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam. Một trong những tổ chức được cấp thi chứng chỉ TELC (Đức)
Hưởng một số phúc lợi linh hoạt của nhân viên ký hợp đồng chính thức công ty.
Làm việc tại AVT Group, đơn vị dẫn đầu về du học nghề và đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam. Một trong những tổ chức được cấp thi chứng chỉ TELC (Đức)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
