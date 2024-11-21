Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NO

- VP4 KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý phòng học: hỗ trợ giáo viên và học viên trong thời gian khoá học, giúp đỡ học viên làm bài tập về nhà, luyện tập kĩ năng nói và cải thiện từ vựng,...
- Chăm sóc học viên: báo cáo kết quả học viên, kèm các học viên kém, hỗ trợ tổ chức event (nếu có),..
- Hỗ trợ các khoá học: phát sách giáo trình, điểm danh học viên và thông báo lại các vấn đề học viên gặp phải cho trung tâm
- Không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức của bản thân và đóng góp ý kiến về mặt học thuật để chất lượng của trung tâm ngày càng hoàn thiện hơn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU HỌC VẤN:
- Ứng viên đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học (ứng viên đang học tại các trường cấp 3 có thể được xem xét)
- Ưu tiên các ứng viên đang theo học hoặc tốt nghiệp tại các khối trường chuyên về đào tạo tiếng Anh
- Ứng viên có chứng chỉ IELTS >= 7.0 (Ứng viên chưa có chứng chỉ IELTS sẽ được test bài thi tương đương trình độ IELTS)
- Ứng viên đã từng làm ở vị trí tương tự là một lợi thế
YÊU CẦU KỸ NĂNG:
- Có phương pháp giảng dạy đặc biệt và truyền được cảm hứng cho học viên.
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Sáng tạo và nhiệt tình, tận tâm
- Tác phong chuyên nghiệp
YÊU CẦU HỒ SƠ:
- 1 CV (ghi rõ thông tin cá nhân, trình độ học vấn, và kinh nghiệm làm việc)
- 1 bản ghi âm một bài nói dài 1'30s - 2' trả lời câu hỏi: What would you do if you were rich?
- Các bản scan bằng cấp, chứng chỉ liên quan. Riêng bằng IELTS hay TOEFL chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm gần nhất.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động và hoà đồng
- Tham dự các chuyến đi nghỉ hè cùng công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20/56 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

