Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM

Market Research

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 34 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nghiên cứu thị trường US, tìm kiếm idea win để list lên store
Quản lý store được giao trên Tiktokshop
Các công việc khác có liên quan
Tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường tiềm năng
Nắm bắt xu hướng thị trường, kết hợp với nghiên cứu đặc điểm và hành vi của khách hàng

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Ứng viên từ 2001 - 2004 (Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trực tiếp bởi leader)
Ứng viên làm việc full- time
Tiếng Anh tốt là điểm cộng Yêu thích marketing online
Biết edit video hoặc photoshop là một lợi thế
Ham học hỏi, tìm hiểu về sản phẩm
Có thái độ làm việc tích cực, năng động, kỷ luật, cầu tiến
Biết nắm bắt xu hướng
Khả năng sáng tạo cao
Tư duy làm việc độc lập và đội nhóm

Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ học việc: 2M-4M/tháng (fulltime)+ phụ cấp ăn trưa 30k/ngày + thưởng
Được hỗ trợ lương và dấu thực tập
Được thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty
Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo 1-1 các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian 2- 4 tháng thực tập
Được làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung
Được hỗ trợ vé xe miễn phí
Thời gian làm việc: 8h30→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy, nghỉ trưa từ 12h→ 14h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-thu-nhap-2-4-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258790
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 166 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU VIỆT HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU VIỆT HẢI VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Deloitte Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Deloitte Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Panasonic Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Crossian Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Pixelz Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Pixelz Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Vinfast Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Crossian Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm