Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 217 Trần Phú, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp phụ trách phát triển nội dung, lên ý tưởng cho từng sự kiện theo sự hướng dẫn
- Tham gia điều phối và tổ chức sự kiện diễn ra theo đúng kịch bản được xây dựng.
- Phối hợp liên hệ với các đơn vị, nhà cung cấp để triển khai sự kiện.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Quản lý và Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên 3, 4 các ngành Du lịch, Khách sạn, Marketing, Quản trị kinh doanh...
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt
- Nhanh nhẹn, chủ động, khéo léo, ham học hỏi
- Đam mê ngành sự kiện, du lịch
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng dấu xác nhận khi kết thúc thực tập
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - sáng thứ 7 (Đăng ký lịch thực tập linh hoạt)
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
