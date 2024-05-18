Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP HN, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Thiết kế, phát triển và triển khai các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống công nghệ.
- Tìm kiếm và áp dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực của mình để cải thiện hiệu suất và chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống.
- Hỗ trợ hệ thống mạng nội bộ, hệ thống server, sửa chữa, khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống mạng, thiết bị CNTT trong công ty.
- Quản lý, lập trình hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.
- Backup các dữ liệu về hệ thống website, dữ liệu file server. Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống của công ty.
- Tham gia vào quản lý dự án CNTT, viết và lập đề cương, dự toán kinh phí hàng năm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Mạng máy tính...hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác liên quan.
- Độ tuổi: dưới 35 tuổi
- Sẵn sàng đi công tác
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thoả thuận theo kinh nghiệm làm việc (15-25M)
- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết ....
- Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI