Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH FAST CHECK SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH FAST CHECK SERVICE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: SÂN KHẤU C30 HÒA BÌNH,141 BẮC HẢI, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP HCM., Quận 10
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Liên hệ trên danh sách KH có sẵn, tư vấn thẻ tín dụng: VIB, be Cake VPB, UOB, TNEX
- Tài khoản thanh toán: MBB, OCB,...
- KH đăng ký kyc thành công là được tính kết quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 18 đến 40 tuổi.
- Tốt nghiệp THPT/Sinh viên năm cuối/SV Thực tập.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH FAST CHECK SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 5.000.000 + Phụ cấp + incentive + contest.
- Bonus không giới hạn, tuỳ năng lực.
- Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết về công việc.
- Đươc hỗ trợ mộc thực tâp.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAST CHECK SERVICE
