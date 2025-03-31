Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 - 159 Xuân Hồng, P.12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm.

Phát triển hệ thống phân phối GT – Tìm kiếm, mở rộng và quản lý các đại lý, cửa hàng bán lẻ, đảm bảo sản phẩm hiện diện rộng rãi trên thị trường.

Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác – Hợp tác với các nhà phân phối, cửa hàng để tối ưu doanh số, tổ chức chương trình khuyến mãi thúc đẩy bán hàng.

Giám sát và tối ưu hoạt động bán hàng – Theo dõi hiệu suất kinh doanh, quản lý tồn kho, vận chuyển, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn có và chất lượng tốt nhất.

Chăm sóc khách hàng & phát triển thị trường – Hỗ trợ khách hàng, thu thập phản hồi để cải thiện dịch vụ, đồng thời mở rộng tệp khách hàng mới.

Quản lý đội ngũ & chiến lược marketing – Đào tạo nhân viên bán hàng, phối hợp triển khai các chiến dịch tiếp thị tại điểm bán để tăng nhận diện thương hiệu.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RENSO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin