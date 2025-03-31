Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng.

Đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra.

Ghi nhận nhận phản hồi ý kiến và xử lý các yêu cầu từ khách hàng.

Đảm bảo các mục tiêu phát triển khách hàng của Chợ Thuốc Tốt.

Báo cáo công việc cho Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/Sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng Dược/ĐH Dược.

Đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CSKH.

Chịu khó, chủ động học hỏi.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận.

Yêu thích ngành Dược phẩm/ Mỹ phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.500.000đ - 9.000.000đ + KPIs

Điều chỉnh lương 1 năm/lần

Thưởng lễ/ tết, lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Tham gia du lịch hàng năm

Các chế độ Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Pháp luật

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc: Laptop và điện thoại.

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 - 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

