Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tô Hiến Thành, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng.
Đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra.
Ghi nhận nhận phản hồi ý kiến và xử lý các yêu cầu từ khách hàng.
Đảm bảo các mục tiêu phát triển khách hàng của Chợ Thuốc Tốt.
Báo cáo công việc cho Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp/Sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng Dược/ĐH Dược.
Đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CSKH.
ít nhất 6 tháng
Chịu khó, chủ động học hỏi.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận.
Yêu thích ngành Dược phẩm/ Mỹ phẩm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.500.000đ - 9.000.000đ + KPIs
Điều chỉnh lương 1 năm/lần
Thưởng lễ/ tết, lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
Tham gia du lịch hàng năm
Các chế độ Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Pháp luật
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc: Laptop và điện thoại.
Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 - 17h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
