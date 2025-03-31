Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 04, TP HCM., Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Cắt dựng, làm màu, làm kỹ xảo, hiệu ứng cho clip, TVC,.. các công việc hậu kỳ cho ra sản phẩm master cho các dự án của Le Nom.
Cùng xây dựng và triển khai kế hoạch ý tưởng cho Bộ phận sản xuất.
Lên Script và làm việc cùng cameraman trong quá trình shooting.
Tham gia xây dựng ý tưởng và thực hiện sản xuất các kênh truyền thông cho thương hiệu.
Hỗ trợ công việc cho tổ chức sản xuất.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường hoặc các khóa học có liên quan đến xử lý hình ảnh, video.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc dàn dựng, cắt ghép video.
Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm đồ họa như Adobe Premiere, Edius, Adobe After Effect, Davinci Resolve, Adobe Photoshop, … hoặc các phần mềm tương đương.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm edit gameshow, TV shows
Có kiến thức nền tảng về nhiếp ảnh, hiệu ứng hình ảnh đặc biệt và các hiệu ứng âm thanh.
Có năng lực, yêu thích công việc sáng tác nghệ thuật, thiết kế dàn dựng video
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, đam mê yêu thích công việc đang theo đuổi,..
Có khả năng biên tập là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 15 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động, có cơ hội phát triển cá nhân.
Được định hướng về tư duy sáng tạo bởi ê kíp chuyên nghiệp, chuyên gia sáng tạo Người Pháp Henri Hubert.
Lương thưởng tháng 13, review đánh giá tăng lương định kỳ hằng năm.
Chế độ phúc lợi cho nhân viên như: du lịch công ty, du lịch cho cá nhân xuất sắc,
Các chế độ và quyền lợi khác theo quy định của Pháp Luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LE NOM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Millennium Masteri, 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

