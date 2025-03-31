Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung cho các nền tảng: Facebook, TikTok... theo mục tiêu chiến lược.

Quản lý, vận hành và tối ưu fanpage, kênh TikTok, đảm bảo hiệu suất và tương tác.

Nghiên cứu và triển khai SEO trên website, tối ưu hóa nội dung theo từ khóa, giúp tăng traffic tự nhiên.

Theo dõi, phân tích số liệu hiệu suất (reach, engagement, conversion rate,...) để điều chỉnh nội dung hiệu quả.

Phối hợp với team marketing để xây dựng chiến lược content và digital performance nhằm đạt KPI.

Đề xuất các chiến dịch sáng tạo để tăng tương tác, thu hút khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Content Creator/Digital Marketing, đặc biệt là SEO, social media.

Am hiểu về số liệu, biết cách tính toán, phân tích dữ liệu để tối ưu chiến lược nội dung.

Có tư duy sáng tạo, khả năng viết tốt, linh hoạt với nhiều loại nội dung khác nhau.

Chủ động, có khả năng quản lý và phát triển các kênh truyền thông.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về content marketing và quản trị fanpage.

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr - 12tr gross/tháng

Ăn vặt, trà chiều + Máy pha cà phê buff năng lượng mỗi ngày;

Không gian làm việc thoải mái, sang - xịn - mịn, nhạc chill mỗi ngày

Teabreak hằng tháng.

Thiết bị làm việc đầy đủ gồm smarphone 4G + laptop

Healthcare: BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm.

Thưởng Lễ, tết đủ các dịp trong năm Giỗ tổ hùng vương (10/03), 30/04, 01/05, 02/09, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, 8/3, 20/10

Thưởng sinh nhật

Lương tháng 13

Chính sách cho NV có gia đình, con nhỏ...

Chính sách hiếu hỉ/ ốm đau.

Hỗ trợ làm việc online khi cần.

Đào tạo và phát triển: Lộ trình công việc rõ ràng, FREE 100% các khóa học chuyên môn về Marketing trên Coursera

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

