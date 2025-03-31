Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung cho các nền tảng: Facebook, TikTok... theo mục tiêu chiến lược.
Quản lý, vận hành và tối ưu fanpage, kênh TikTok, đảm bảo hiệu suất và tương tác.
Nghiên cứu và triển khai SEO trên website, tối ưu hóa nội dung theo từ khóa, giúp tăng traffic tự nhiên.
Theo dõi, phân tích số liệu hiệu suất (reach, engagement, conversion rate,...) để điều chỉnh nội dung hiệu quả.
Phối hợp với team marketing để xây dựng chiến lược content và digital performance nhằm đạt KPI.
Đề xuất các chiến dịch sáng tạo để tăng tương tác, thu hút khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Content Creator/Digital Marketing, đặc biệt là SEO, social media.
Am hiểu về số liệu, biết cách tính toán, phân tích dữ liệu để tối ưu chiến lược nội dung.
Có tư duy sáng tạo, khả năng viết tốt, linh hoạt với nhiều loại nội dung khác nhau.
Chủ động, có khả năng quản lý và phát triển các kênh truyền thông.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về content marketing và quản trị fanpage.

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr - 12tr gross/tháng
Ăn vặt, trà chiều + Máy pha cà phê buff năng lượng mỗi ngày;
Không gian làm việc thoải mái, sang - xịn - mịn, nhạc chill mỗi ngày
Teabreak hằng tháng.
Thiết bị làm việc đầy đủ gồm smarphone 4G + laptop
Healthcare: BHXH đóng trên tổng lương, Bảo hiểm 24h, Khám sức khỏe hàng năm.
Thưởng Lễ, tết đủ các dịp trong năm Giỗ tổ hùng vương (10/03), 30/04, 01/05, 02/09, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, 8/3, 20/10
Thưởng sinh nhật
Lương tháng 13
Chính sách cho NV có gia đình, con nhỏ...
Chính sách hiếu hỉ/ ốm đau.
Hỗ trợ làm việc online khi cần.
Đào tạo và phát triển: Lộ trình công việc rõ ràng, FREE 100% các khóa học chuyên môn về Marketing trên Coursera

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

