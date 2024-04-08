Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng Bộ phận

- Thực hiện các chỉ tiêu KPI theo yêu cầu của trường Bộ phận

- Tìm thêm nguồn data cho các nhân

- Liên hệ phân phối với các bộ phận để theo dõi, hoàn thành đơn hàng

- Tìm hiểu nhu cầu và CSKH qua điện thoại

- Gọi điện, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới KH theo nguồn data được phân bố

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

- Tuổi: từ 21-35 tuổi

- Giọng nói rõ ràng, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Tin học văn phòng cơ bản, có laptop