Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed
Ngày đăng tuyển: 08/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 577 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới KH theo nguồn data được phân bố

- Tìm hiểu nhu cầu và CSKH qua điện thoại

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với KH, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm

- Liên hệ phân phối với các bộ phận để theo dõi, hoàn thành đơn hàng

- Tìm thêm nguồn data cho các nhân

- Cập nhật thông tin, báo cáo liên quan lên hệ thống

- Thực hiện các chỉ tiêu KPI theo yêu cầu của trường Bộ phận

- Báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

- Tuổi: từ 21-35 tuổi

- Giọng nói rõ ràng, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Tin học văn phòng cơ bản, có laptop 

 

Tại Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu (Lương + thưởng %KPI, xét thưởng tháng, quý, năm)

- Lương thỏa thuận, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

- Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc

- Chế độ đầy đủ theo quy định nhà nước

- Được hỗ trợ data khách hàng từ Hệ thống Marketing của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed

Công ty TNHH Liên doanh Dược phẩm Nutramed

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

