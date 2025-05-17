Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô tả công việc:

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Đào tạo và Triển khai Hệ thống IT năng động, có kinh nghiệm để tham gia vào đội ngũ IT của công ty. Vị trí này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo các hệ thống phần mềm của phòng IT được triển khai hiệu quả và người dùng ở các phòng ban khác có thể sử dụng thành thạo. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đào tạo người dùng, hỗ trợ triển khai các hệ thống mới và hiện có, đồng thời đóng góp vào việc tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua ứng dụng công nghệ.

Trách nhiệm chính:

Đào tạo người dùng:

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về việc sử dụng các hệ thống phần mềm IT cho nhân viên các phòng ban khác (ví dụ: hệ thống quản lý tài chính, hệ thống quản lý bán hàng, các phần mềm nghiệp vụ khác).

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo chi tiết, dễ hiểu.

Tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức đào tạo khác nhau.

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.

Đánh giá hiệu quả đào tạo và điều chỉnh chương trình đào tạo khi cần thiết.

Triển khai hệ thống:

Tham gia vào quá trình triển khai các hệ thống phần mềm mới hoặc nâng cấp các hệ thống hiện có.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập yêu cầu, cấu hình hệ thống và kiểm thử.

Hỗ trợ người dùng trong giai đoạn chuyển đổi và đưa hệ thống mới vào sử dụng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc triển khai hệ thống.

Hỗ trợ và tư vấn:

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ban đầu cho người dùng về các vấn đề liên quan đến hệ thống phần mềm.

Thu thập phản hồi từ người dùng để cải thiện hệ thống và quy trình.

Tư vấn cho các phòng ban về cách ứng dụng hiệu quả các hệ thống phần mềm vào công việc.

Quản lý tài liệu:

Quản lý và cập nhật các tài liệu liên quan đến hệ thống phần mềm và tài liệu đào tạo.

Các công việc khác:

Tham gia vào các dự án IT khác theo yêu cầu của Trưởng phòng IT.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng công nghệ mới liên quan đến đào tạo và triển khai hệ thống.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin (IT) hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm triển khai và đào tạo các hệ thống phần mềm.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống quản lý tài chính (ERP, kế toán), hệ thống quản lý bán hàng (CRM, POS).

Ưu tiên:

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Chủ động, trách nhiệm và có tinh thần học hỏi cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 đồng

Cơ hội tham gia xây dựng sản phẩm mới mẻ, hướng tới giáo dục và cộng đồng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

Lương tháng 13, thưởng tết

Du lịch hàng năm, các hoạt động teambuilding, tổng kết năm , các dịp lễ, sinh nhật

Phép năm tăng theo thâm niên

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe, hiếu hỉ cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

