Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

Chuyên viên đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 320 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 09, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Đào tạo và Triển khai Hệ thống IT năng động, có kinh nghiệm để tham gia vào đội ngũ IT của công ty. Vị trí này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo các hệ thống phần mềm của phòng IT được triển khai hiệu quả và người dùng ở các phòng ban khác có thể sử dụng thành thạo. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đào tạo người dùng, hỗ trợ triển khai các hệ thống mới và hiện có, đồng thời đóng góp vào việc tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua ứng dụng công nghệ.
Trách nhiệm chính:
Đào tạo người dùng:
Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về việc sử dụng các hệ thống phần mềm IT cho nhân viên các phòng ban khác (ví dụ: hệ thống quản lý tài chính, hệ thống quản lý bán hàng, các phần mềm nghiệp vụ khác).
Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo chi tiết, dễ hiểu.
Tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp các hình thức đào tạo khác nhau.
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.
Đánh giá hiệu quả đào tạo và điều chỉnh chương trình đào tạo khi cần thiết.
Triển khai hệ thống:
Tham gia vào quá trình triển khai các hệ thống phần mềm mới hoặc nâng cấp các hệ thống hiện có.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập yêu cầu, cấu hình hệ thống và kiểm thử.
Hỗ trợ người dùng trong giai đoạn chuyển đổi và đưa hệ thống mới vào sử dụng.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của việc triển khai hệ thống.
Hỗ trợ và tư vấn:
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ban đầu cho người dùng về các vấn đề liên quan đến hệ thống phần mềm.
Thu thập phản hồi từ người dùng để cải thiện hệ thống và quy trình.
Tư vấn cho các phòng ban về cách ứng dụng hiệu quả các hệ thống phần mềm vào công việc.
Quản lý tài liệu:
Quản lý và cập nhật các tài liệu liên quan đến hệ thống phần mềm và tài liệu đào tạo.
Các công việc khác:
Tham gia vào các dự án IT khác theo yêu cầu của Trưởng phòng IT.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng công nghệ mới liên quan đến đào tạo và triển khai hệ thống.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin (IT) hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 3 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm triển khai và đào tạo các hệ thống phần mềm.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống quản lý tài chính (ERP, kế toán), hệ thống quản lý bán hàng (CRM, POS).
Ưu tiên:
Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, dễ hiểu.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.
Chủ động, trách nhiệm và có tinh thần học hỏi cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 đồng
Cơ hội tham gia xây dựng sản phẩm mới mẻ, hướng tới giáo dục và cộng đồng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)
Lương tháng 13, thưởng tết
Du lịch hàng năm, các hoạt động teambuilding, tổng kết năm , các dịp lễ, sinh nhật
Phép năm tăng theo thâm niên
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe, hiếu hỉ cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 412, Đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 2, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dao-tao-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job359111
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Beta Media
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Sng Freight Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty TNHH Sng Freight Vietnam
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM QUÂN GLOBAL AESTHETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM QUÂN GLOBAL AESTHETICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH SX Cơ Khí Chính Xác Nhuận Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BDS Smartland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TD Universal
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH STS SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH STS SEN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Tú Phượng Tony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tú Phượng Tony
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo iPOS.vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu iPOS.vn
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Kaiser Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kaiser Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH (MERCEDES-BENZ HAXACO ĐIỆN BIÊN PHỦ) Pro Company
11 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIKINGS VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Hoa Sen
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Minigood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Minigood
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm