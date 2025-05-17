Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MTV KLOUD EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kloud Art Thảo Điền, Quận 2 ...và 1 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các lớp học/workshop mỹ thuật của Kloud Art cho độ tuổi từ 4-16 tuổi và cho người lớn nếu có (số ít)

Đóng góp ý kiến và đưa ra sáng kiến để nâng cao chất lượng lớp học/workshops;

Đánh giá trình độ đầu vào của học viên và theo dõi quá trình học của học viên, viết nhận xét cuối khoá.

Vẽ tranh mẫu, trang trí trung tâm theo sắp xếp của quản lý cơ sở.

Tham gia họp chuyên môn cùng quản lý chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành Mỹ thuật, Kiến trúc hoặc Sư phạm Mỹ thuật.

Vui vẻ, hoà đồng, yêu trẻ và có khả năng giao tiếp tốt.

Có khả năng truyền đạt bằng tiếng Anh là lợi thế lớn.

Có kinh nghiệm giảng dạy các lớp học về mỹ thuật trên 1 năm.

Tại CÔNG TY TNHH MTV KLOUD EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về kỹ năng giảng dạy Mỹ thuật.

Được đào tạo và tham gia vào các bộ môn nghệ thuật mới như: làm gốm, tranh khảm,...

Được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, ký hợp đồng đối với nhân sự cam kết full-time.

Ngoài mức lương cơ bản còn có thưởng dịp lễ đặc biệt.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV KLOUD EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin