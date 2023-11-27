Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Đại diện cho tập đoàn EI GROUP làm việc với các trường và doanh nghiệp để tìm kiếm hợp đồng và cơ hội học tập làm việc cho học viên.
Được đào tạo và cung cấp Data khách hàng và phần mềm quản lý.
Được hưởng hoa hồng trên mỗi học sinh bay.
Được hưởng hoa hồng trên mỗi đối tác ký kết hợp tác.
Gửi BC cập nhật trên phần mềm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối với người Việt Nam: Từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Châu Âu (Ưu tiên các nước như Anh/Úc/Mỹ)
Người Việt Nam có Tiếng Anh giao tiếp tốt, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và am hiểu về thị trường Du học/Du học nghề/Định cư tại nước ngoài
Có khả năng giao tiếp/đàm phán tốt
Có tinh thần chủ động, nhiệt tình trong công việc
Yêu cầu về bằng cấp:
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành đối ngoại/ngoại ngữ....và các chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh + phụ cấp ăn trưa+ gửi , có hỗ trợ điện , laptop
- Tham gia BHXH, được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động
- Bảo hiểm sức khoẻ (Bảo Việt), chế độ nghỉ mát, công tác trong nước, nước ngoài.
- Thưởng các ngày Lễ, tết.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân không giới hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI