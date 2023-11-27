Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Đại diện cho tập đoàn EI GROUP làm việc với các trường và doanh nghiệp để tìm kiếm hợp đồng và cơ hội học tập làm việc cho học viên. Được đào tạo và cung cấp Data khách hàng và phần mềm quản lý. Được hưởng hoa hồng trên mỗi học sinh bay. Được hưởng hoa hồng trên mỗi đối tác ký kết hợp tác. Gửi BC cập nhật trên phần mềm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Đối với người Việt Nam: Từng có thời gian sinh sống và làm việc tại Châu Âu (Ưu tiên các nước như Anh/Úc/Mỹ)

Người Việt Nam có Tiếng Anh giao tiếp tốt, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và am hiểu về thị trường Du học/Du học nghề/Định cư tại nước ngoài

Có khả năng giao tiếp/đàm phán tốt

Có tinh thần chủ động, nhiệt tình trong công việc

Yêu cầu về bằng cấp:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành đối ngoại/ngoại ngữ....và các chuyên ngành có liên quan

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh