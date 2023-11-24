Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Công ty TNHH Milensea Retail làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Mỹ Phẩm Tại Vinoasis Phú Quốc - Bán hàng tại Showroom mỹ phẩm cao cấp trong TTTM;

- Mời khách trải nghiệm dùng thử sản phẩm tại showroom;

- Làm test thử mỹ phẩm chăm sóc da cho khách hàng tại showroom;

- Tư vấn sản phẩm phù hợp cho khách hàng;

- Làm việc xoay ca (ca 1: 9:30-17:30, ca 2: 14:00-22:00, nghỉ giữa ca 45 phút).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm bán hàng trực tiếp;

- Đam mê sales, % Hoa hồng lớn;

- Chưa có kinh nghiệm về mỹ phẩm/làm đẹp sẽ được đào tạo từ A ->Z;

- Nếu có thể giao tiếp tiếng Anh: mức lương cơ bản sẽ cao hơn.

Tại Công ty TNHH Milensea Retail Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu + hoa hồng + hot bonus = 10 - 25 triệu/tháng

- Không trừ lương, không áp doanh số trên lương cứng;

- Nghỉ 4 - 5 ngày/1 tháng;

- Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc + Bảo hiểm PVI;

- Cơ hội phát triển thăng tiến (Nhân viên --> Cửa hàng trưởng);

- Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng;

- Cơ hội đào tạo kỹ năng sales bởi trainer nước ngoài;

- Môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Milensea Retail

