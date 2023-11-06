Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan

- Có từ 1 năm kinh nghiệm liên quan trong các công ty sản xuất hàng thành phẩm

- Có kinh nghiệm kiểm tra chất lượng trên dây chuyền sản xuất và sản phẩm xuất xưởng. Có kinh nghiệm về các thiết bị điện tử

- Hiểu ISO 9001:2015 và sử dụng PDCA, 5WH2H, 7 QC tools trong công việc

- Giao tiếp được tiếng Anh cơ bản

QUYỀN LỢI

- Thu nhập : Lương (Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng hè 50% tháng lương

- Nghỉ 4 chủ nhật và cách tuần thứ 7 ( Nếu đi làm tính lương 200%)

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của công ty

- Tham gia bảo hiểm tai nạn nhóm của Hanwha Life

- Du lịch hàng năm theo quy định