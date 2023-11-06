Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
- Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý ECO/4M, xử lý các vấn đề chất lượng khi phát sinh, thực hiện tuần tra sự tuân thủ cơ bản 5S3D, ESD/EOS
- Tổng hợp báo cáo đánh giá để sản xuất hàng loạt (LPR) và phê duyệt trên hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (HPLM)
- Ban hành, chỉnh sửa tiêu chuẩn kiểm tra, cập nhật tài liệu lên hệ thống: Quản Lý tiêu chuẩn của sản phẩm (BSP), HPLM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan
- Có từ 1 năm kinh nghiệm liên quan trong các công ty sản xuất hàng thành phẩm
- Có kinh nghiệm kiểm tra chất lượng trên dây chuyền sản xuất và sản phẩm xuất xưởng. Có kinh nghiệm về các thiết bị điện tử
- Hiểu ISO 9001:2015 và sử dụng PDCA, 5WH2H, 7 QC tools trong công việc
- Giao tiếp được tiếng Anh cơ bản
QUYỀN LỢI
- Thu nhập : Lương (Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng hè 50% tháng lương
- Nghỉ 4 chủ nhật và cách tuần thứ 7 ( Nếu đi làm tính lương 200%)
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của công ty
- Tham gia bảo hiểm tai nạn nhóm của Hanwha Life
- Du lịch hàng năm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHALIFE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
