Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thực hiện, giám sát, điều phối khu vực sảnh giao dịch tại CN/PGD.
2. Tư vấn, giải đáp thông tin khách hàng và bán hàng tại chỗ.
3. Thực hiện các thủ tục giao dịch, lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng.
4. Chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các chuyên ngành: kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, marketing hoặc chuyên ngành có liên quan.
2. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp.
3. Trình độ vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
4. Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan tiếp thị, bán hàng.
5. Chiều cao: Nữ ≥ 1m58, Nam ≥ 1m65.
6. Độ tuổi: ≤ 30 tuổi.
Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Lương và thu nhập hấp dẫn: các khoản thưởng vào nhiều dịp Lễ, Tết trong năm (thưởng tháng 13, thưởng danh hiệu theo cá nhân, thưởng kết quả hoạt động, kinh doanh của Đơn vị,…);
Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan;
Cơ hội nghề nghiệp & lộ trình thăng tiến rõ ràng;Du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
