Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 22 Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
Kết hợp với team Biên kịch, lên ý tưởng sáng tạo những nhân vật và bối cảnh
Vẽ các nội dung phù hợp với kịch bản chủ đề
Thực hiện diễn hoạt các chuyển động đơn giản, cơ bản
Báo cáo kết quả công việc với Trưởng nhóm
Tham gia đóng góp ý kiến phát triển dự án.
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm vẽ 2D, có khả năng vẽ tay hoặc vẽ Digital Paintings tốt
(không yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại các công ty)
Biết làm các chuyển động cơ bản
Có khả năng đánh giá về màu sắc, ánh sáng, thẩm mỹ
Ham học hỏi, tiếp thu cái mới và có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc nhóm.
Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bao gồm: Lương cứng 4-7 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng hiệu quả công việc
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch, Gala cuối năm, tiệc vào các dịp lễ và sinh nhật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
