Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Kết hợp với team Biên kịch, lên ý tưởng sáng tạo những nhân vật và bối cảnh

Vẽ các nội dung phù hợp với kịch bản chủ đề

Thực hiện diễn hoạt các chuyển động đơn giản, cơ bản

Báo cáo kết quả công việc với Trưởng nhóm

Tham gia đóng góp ý kiến phát triển dự án.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm vẽ 2D, có khả năng vẽ tay hoặc vẽ Digital Paintings tốt

(không yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại các công ty)

Biết làm các chuyển động cơ bản

Có khả năng đánh giá về màu sắc, ánh sáng, thẩm mỹ

Ham học hỏi, tiếp thu cái mới và có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 4-7 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng hiệu quả công việc

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch, Gala cuối năm, tiệc vào các dịp lễ và sinh nhật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

