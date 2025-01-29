Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Ngày đăng tuyển: 29/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TN Bea Sky, đường Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập kế hoạch quảng cáo Google Ads (Google Search, GDN, Google Shopping, Youtube...), Facebook cho các sản phẩm, thương hiêu của công ty
Phân tích đo lường và trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo Google ads/ Facebook ads/ Youtube ads...
Theo dõi, quản lí ngân sách, tối ưu các chi phí quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi.
Làm việc với bộ phận Content, Media để trao đổi và đề xuất ý tưởng cho các sản phẩm quảng cáo nhằm phục vụ các chiến dịch quảng cáo.
Quản lý các kênh Website của doanh nghiệp
Rà soát, đánh giá vào báo cáo hiệu quả các chiến dịch
Báo cáo tiến độ và kết quả định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí triển khai và tối ưu quảng cáo Google Ads/ Facebook/ Youtube Ads
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Google Ads
Am hiểu Google Analytics, SEMrush, Ahrefs.
Khả năng phân tích dữ liệu, làm việc độc lập, và cập nhật xu hướng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9-15 triệu + % doanh số + thưởng
Thời gian làm việc: Từ 08h30 - 17h30 ( nghỉ trưa 12h00 -13h00).
Làm việc 24 ngày/tháng, nghỉ 4 ngày chủ nhật và 2 thứ bảy
Được làm việc trong môi trường năng động
Được thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng kinh doanh, thưởng lễ tết, thưởng tháng thứ 13
Được tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm cùng công ty
Được hưởng chế độ công đoàn và các chế độ khác theo quy định của công ty
Được đề xuất xét điều chỉnh lương 2 lần/năm, hoặc theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

