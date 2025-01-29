Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
- Hà Nội: TN Bea Sky, đường Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Lập kế hoạch quảng cáo Google Ads (Google Search, GDN, Google Shopping, Youtube...), Facebook cho các sản phẩm, thương hiêu của công ty
Phân tích đo lường và trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo Google ads/ Facebook ads/ Youtube ads...
Theo dõi, quản lí ngân sách, tối ưu các chi phí quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi.
Làm việc với bộ phận Content, Media để trao đổi và đề xuất ý tưởng cho các sản phẩm quảng cáo nhằm phục vụ các chiến dịch quảng cáo.
Quản lý các kênh Website của doanh nghiệp
Rà soát, đánh giá vào báo cáo hiệu quả các chiến dịch
Báo cáo tiến độ và kết quả định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Google Ads
Am hiểu Google Analytics, SEMrush, Ahrefs.
Khả năng phân tích dữ liệu, làm việc độc lập, và cập nhật xu hướng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ 08h30 - 17h30 ( nghỉ trưa 12h00 -13h00).
Làm việc 24 ngày/tháng, nghỉ 4 ngày chủ nhật và 2 thứ bảy
Được làm việc trong môi trường năng động
Được thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng kinh doanh, thưởng lễ tết, thưởng tháng thứ 13
Được tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm cùng công ty
Được hưởng chế độ công đoàn và các chế độ khác theo quy định của công ty
Được đề xuất xét điều chỉnh lương 2 lần/năm, hoặc theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DGG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI