Tuyển Ads CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

M3 VIETNAM JSC là công ty phân phối thuộc hệ sinh thái MT GROUP chuyên phụ trách phát triển các sản phẩm và thiết bị công nghệ ô tô như: Camera hành trình, cảm biến an toàn, màn hình ô tô, giám sát xe, cảm biến điểm mù, cảm biến đổ xe, cảm biến áp suất lốp, kích bình, bơm lốp, camera 360,... với các thương hiệu hàng đầu Thế Giới, đặc biệt là STEELMATE

Lập kế hoạch quảng cáo

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, hành vi khách hàng để đề xuất chiến lược quảng cáo phù hợp.

Xây dựng kế hoạch quảng cáo chi tiết cho từng kênh (Facebook, Google, Tik Tok, Instagram, Youtube,...)

Xác định ngân sách cho từng chiến dịch và kênh quảng cáo.

Triển khai và quản lý chiến dịch:

Tạo, quản lý và tối ưu hoá quảng cáo trên các nền tảng.

Xây dựng Target khách hàng theo độ tuổi, giới tính, sở thích, khu vực địa lý, hành vi,....

Quản lý và cập nhật nội dung quảng cáo (hình ảnh, video, bài viết) để đảm bảo hấp dẫn và đúng với chiến lược thương hiệu.

Giám sát và điều chỉnh chiến dịch theo thời gian thực để tối ưu hiệu suất.

Theo dõi và tối ưu hiệu quả

Phân tích các chỉ số quảng cáo (CPC, CPM, CTR, CPA, ROAS,....) để đánh giá hiệu quả từng chiến dịch.

Đề xuất thay đổi target, ngân sách, hoặc nội dung quảng cáo để cải thiện hiệu quả.

Tối ưu hoá chi phí quảng cáo dựa trên dữ liệu thực tế.

Phối hợp với các bộ phận liên quan

Làm việc cùng đội ngũ Content và Design để phát triển nội dung quảng cáo sáng tạo và hấp dẫn.

Phối hợp với bộ phận Sale và vận hành sàn TMĐT để đảm bảo các chiến dịch quảng cáo hỗ trợ tốt cho hoạt động bán hàng.

Hỗ trợ team Marketing trong việc phát triển các chương trình khuyến mãi, sự kiện.

Báo cáo và đánh giá

Lập báo cáo định kỳ (tuần, tháng) về hiệu quả quảng cáo, bao gồm các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội cải thiện.

Đánh giá ROI của từng chiến dịch và đề xuất giải pháp tối ưu trong các chiến dịch tiếp theo.

Trình Độ và Kinh Nghiệm

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai và quản lý quảng cáo trên các nền tảng như Facebook Ads, Google Ads, Tik Tok Ads, hoặc tương tự.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực thiết bị công nghệ Ô tô hoặc điện tử tiêu dùng, thương mại điện tử hoặc bán lẻ.

Kỹ Năng

Kỹ năng tối ưu hoá quảng cáo theo các chỉ số quan trọng (CTR, CPC, CPA, ROAS, ROI)

Thành tạo việc tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số.

Hiểu biết về hành vi người dùng và phân khúc đối tượng khách hàng mục tiêu.

Thái Độ và Tinh Thần Làm Việc

Cẩn thận, trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Sẵn sàng đề xuất các ý tưởng mới để cải thiện hiệu quả quảng cáo.

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 - 15 triệu VNĐ/tháng + thưởng KPIs

Thưởng doanh số và hiệu quả vận hành theo chính sách Công ty

Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.

