Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 385C Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh Q1, Quận 1

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển và tối ưu các mô hình AI, áp dụng vào các sản phẩm công nghệ đột phá.

Lập trình và triển khai các giải pháp AI trên các nền tảng tiên tiến sử dụng C/C++ và Python.

Phối hợp với các nhóm kỹ thuật để tối ưu hiệu suất hệ thống trong các môi trường đa luồng, đa tiến trình.

Nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ AI mới nhất, bao gồm Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Generative AI, và NLP.

Làm việc với các hệ thống xử lý dữ liệu lớn và các công cụ hiện đại.

Tìm hiểu và triển khai các giải pháp AI trên các thiết bị biên, tạo ra các sản phẩm ứng dụng thực tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm lập trình C/C++ và Python.

Hiểu biết và kinh nghiệm với multi-process và multi-threading.

Kinh nghiệm làm việc với Machine Learning, Deep Learning, đặc biệt là trong việc xây dựng và tối ưu mô hình AI.

Có khả năng làm việc với các framework như TensorFlow, PyTorch, và scikit-learn.

Kinh nghiệm với SQL và một trong các cơ sở dữ liệu như MSSQL, Postgres là một điểm cộng.

Hiểu biết về Docker, TCP/IP socket, và Linux.

Tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập và yêu thích tìm hiểu các công nghệ mới

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vào các dự án quy mô Bộ ngành, quốc gia, được làm việc cùng nhiều chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Lương: theo thoả thuận. Được hưởng chế độ ưu đãi về lương, thưởng theo năng lực, hiệu quả công việc, kết quả sản xuất kinh doanh chung công ty.

Tháng lương thứ 13 tùy theo thời gian làm việc tương ứng.

Thưởng KPI 6 tháng/lần, thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng ngày lễ, Tết.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...), khám sức khoẻ định kỳ theo quy định của Nhà nước;

Cung cấp thiết bị làm việc cấu hình cao.

Các chế độ hỗ trợ khác dành cho nhân viên: phụ cấp ăn trưa, sinh nhật, kết hôn, sinh con, tử tuất...

Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.

Du lịch, happy hour, team building, thể dục thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS)

