Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: JVPE, Building, Tan Chanh Hiep Ward, Quận 12, Quận 12
Nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI vào sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu và tích hợp các LLM hiện đại: OpenAI, Mistral, Claude, Gemini...
Xây dựng và huấn luyện các mô hình AI/ML/LLM hỗ trợ lập trình viên.
Tích hợp AI giúp khách hàng ERP tự động hóa workflow, phân tích dữ liệu
Phát triển hệ thống AI/Chatbot AI tích hợp với SQL Server, File nội bộ, API hệ thống ERP,...hỗ trợ truy vấn dữ liệu ERP+
Tối ưu AI model cho hiệu suất cao.
Phối hợp với team Dev triển khai AI vào Production
Có 1 năm kinh nghiệm trong AI/ML (Trí tuệ nhân tạo & Học máy), NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên), LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn).
Có kinh nghiệm và thành thạo làm việc với: Python, C#, JavaScript (Node.js)
Kiến thức và hiểu biết về các thuật toán nền tảng AI/ML: Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên,…
Kinh nghiệm với thư viện & Framework AI: TensorFlow, PyTorch, Keras, Transformers, LangChain, Hugging Face,…
Cấu trúc dữ liệu, quan hệ dữ liệu, Làm việc với dữ liệu lớn (Big Data).
Tư duy thuật toán, cấu trúc dữ liệu tốt, Hiểu về DevOps/MLOps để đưa mô hình vào Production
Có khả năng nghiên cứu và cập nhật công nghệ AI mới
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ DevOps: Biết cách tích hợp mô hình AI vào hệ thống, sử dụng Docker, Kubernetes hoặc các nền tảng Clouds (AWS, Google Cloud, Azure,…) là một lợi thế.
Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty
Lương cạnh tranh + thưởng
Môi trường công nghệ cao, định hướng AI rõ ràng/Thực tế
Training AI nâng cao nếu cần
Cơ hội lên Team Lead
Công thức KPI rõ ràng,minh bạch + Chi thưởng KPI hàng quý
Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng,…
Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ…
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
