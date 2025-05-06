Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: JVPE, Building, Tan Chanh Hiep Ward, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI vào sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu và tích hợp các LLM hiện đại: OpenAI, Mistral, Claude, Gemini...
Xây dựng và huấn luyện các mô hình AI/ML/LLM hỗ trợ lập trình viên.
AI/ML/LLM
Tích hợp AI giúp khách hàng ERP tự động hóa workflow, phân tích dữ liệu
Phát triển hệ thống AI/Chatbot AI tích hợp với SQL Server, File nội bộ, API hệ thống ERP,...hỗ trợ truy vấn dữ liệu ERP+
Tối ưu AI model cho hiệu suất cao.
Phối hợp với team Dev triển khai AI vào Production

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính
Có 1 năm kinh nghiệm trong AI/ML (Trí tuệ nhân tạo & Học máy), NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên), LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn).
Có kinh nghiệm và thành thạo làm việc với: Python, C#, JavaScript (Node.js)
Python, C#
JavaScript (Node.js)
Kiến thức và hiểu biết về các thuật toán nền tảng AI/ML: Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên,…
Kinh nghiệm với thư viện & Framework AI: TensorFlow, PyTorch, Keras, Transformers, LangChain, Hugging Face,…
Cấu trúc dữ liệu, quan hệ dữ liệu, Làm việc với dữ liệu lớn (Big Data).
Tư duy thuật toán, cấu trúc dữ liệu tốt, Hiểu về DevOps/MLOps để đưa mô hình vào Production
Hiểu về DevOps/MLOps
Có khả năng nghiên cứu và cập nhật công nghệ AI mới
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ DevOps: Biết cách tích hợp mô hình AI vào hệ thống, sử dụng Docker, Kubernetes hoặc các nền tảng Clouds (AWS, Google Cloud, Azure,…) là một lợi thế.
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ DevOps:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08h đến 17h nghỉ trưa 1 tiếng)
Thứ 2 đến Thứ 6
Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty
Lương cạnh tranh + thưởng
Môi trường công nghệ cao, định hướng AI rõ ràng/Thực tế
Training AI nâng cao nếu cần
Cơ hội lên Team Lead
Công thức KPI rõ ràng,minh bạch + Chi thưởng KPI hàng quý
Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng,…
Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

