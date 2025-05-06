Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: JVPE, Building, Tan Chanh Hiep Ward, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI vào sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu và tích hợp các LLM hiện đại: OpenAI, Mistral, Claude, Gemini...

Xây dựng và huấn luyện các mô hình AI/ML/LLM hỗ trợ lập trình viên.

AI/ML/LLM

Tích hợp AI giúp khách hàng ERP tự động hóa workflow, phân tích dữ liệu

Phát triển hệ thống AI/Chatbot AI tích hợp với SQL Server, File nội bộ, API hệ thống ERP,...hỗ trợ truy vấn dữ liệu ERP+

Tối ưu AI model cho hiệu suất cao.

Phối hợp với team Dev triển khai AI vào Production

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính

Có 1 năm kinh nghiệm trong AI/ML (Trí tuệ nhân tạo & Học máy), NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên), LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn).

Có kinh nghiệm và thành thạo làm việc với: Python, C#, JavaScript (Node.js)

Python, C#

JavaScript (Node.js)

Kiến thức và hiểu biết về các thuật toán nền tảng AI/ML: Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên,…

Kinh nghiệm với thư viện & Framework AI: TensorFlow, PyTorch, Keras, Transformers, LangChain, Hugging Face,…

Cấu trúc dữ liệu, quan hệ dữ liệu, Làm việc với dữ liệu lớn (Big Data).

Tư duy thuật toán, cấu trúc dữ liệu tốt, Hiểu về DevOps/MLOps để đưa mô hình vào Production

Hiểu về DevOps/MLOps

Có khả năng nghiên cứu và cập nhật công nghệ AI mới

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ DevOps: Biết cách tích hợp mô hình AI vào hệ thống, sử dụng Docker, Kubernetes hoặc các nền tảng Clouds (AWS, Google Cloud, Azure,…) là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ DevOps:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Từ 08h đến 17h nghỉ trưa 1 tiếng)

Thứ 2 đến Thứ 6

Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty

Lương cạnh tranh + thưởng

Môi trường công nghệ cao, định hướng AI rõ ràng/Thực tế

Training AI nâng cao nếu cần

Cơ hội lên Team Lead

Công thức KPI rõ ràng,minh bạch + Chi thưởng KPI hàng quý

Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng,…

Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin