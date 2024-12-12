Tuyển AI Engineer Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 10 Mekong Tower, 235 Cộng Hoà, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

AI Engineer

Thiết kế và phát triển một nền tảng thu thập hàng tỷ dữ liệu từ các kênh xã hội mỗi tháng

Phân tích, thiết kế, xây dựng đường ống và duy trì các ứng dụng AI phía máy chủ.

Vận hành, tối ưu hóa khả năng mở rộng, khả năng sử dụng và hiệu suất của đường ống ML; Cải thiện độ chính xác của các mô hình AI tùy thuộc vào phản hồi của khách hàng

Tham gia vào một sản phẩm dựa trên AI, nghiên cứu và triển khai các thuật toán phù hợp.

Hợp tác trong các nhóm để chia sẻ ý tưởng thiết kế phần mềm và giải pháp.

Ghi chép kỹ lưỡng các quy trình, mã và phương pháp luận để tạo điều kiện cho sự hợp tác và khả năng tái tạo, đồng thời cung cấp các báo cáo thường xuyên về trạng thái dự án, các thách thức

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc chuyên ngành có liên quan.

Có hơn 4 năm kinh nghiệm lập trình trở lên. Trong đó hơn 3 năm làm các dự án về AI.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Machine Learning, DeepLearning. Làm việc thực tế với các dự án về Computer Vision, NLP, ChatGPT.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình: python

Có kinh nghiệm quản lý team 2 member trở lên.

Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto 40 triệu

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động

Review lương 2 lần/năm

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, cưới hỏi, sinh nhật,...

Hỗ trợ chi phí thi chứng chỉ theo quy định của công ty.

Tham gia bảo hiểm VBI

Phụ cấp gửi xe

Phụ cấp thâm niên, thưởng dự án xuất sắc

Du lịch, nghỉ mát hàng năm theo chính sách của công ty

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cơ hội làm việc tại các nước đối tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

